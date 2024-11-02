02 Kasım 2024, Cumartesi
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3 bin 549 rakımdaki Yedigöller’de buz pateni keyfi

3 bin 549 rakımdaki Yedigöller’de buz pateni keyfi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:06
Kayak antrenörü Canser Atilla, Erzincan'daki Esence Dağı’nın zirvesine çıktı; yüzeyi donan Yedigöller'de buz pateni yaptı.
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3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
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