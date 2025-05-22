2B arazisi nedir? Kimler hak sahibi olabilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

2B arazilerine tapu müjdesi geldi. Orman vasfını yitirmiş alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayarak, tapu almamış tek bir kişinin kalmayacağını müjdeleyen Bakan Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz" dedi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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