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2B arazisi nedir? Kimler hak sahibi olabilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

2B arazisi nedir? Kimler hak sahibi olabilir? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 10:51
2B arazilerine tapu müjdesi geldi. Orman vasfını yitirmiş alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayarak, tapu almamış tek bir kişinin kalmayacağını müjdeleyen Bakan Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz" dedi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
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2B arazisi nedir? Kimler hak sahibi olabilir? Uzman isim A Haber’de anlattı
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