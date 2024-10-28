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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:04
Güncelleme:28.10.2024 11:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.
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