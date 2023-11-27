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28 ile turuncu ve sarı kod uyarısı! Hangi iller için uyarı var?

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Giriş: 27.11.2023 06:52
Bolu Dağı geçidinde kar etkisini artırdı, karla mücadele ekipleri de tuzlama çalışmalarına hız verdi. Trakya'da da kar etkiliydi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte havanın notları ve yurttan kar manzaraları...

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