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27 kiloluk dev akyayı böyle avladı

İHA
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Giriş: 04.01.2021 11:09
Güncelleme:04.01.2021 11:23
Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.

Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba DEV BALIĞI ZIPKINLA AVLADI! GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜ: MEVSİMLER ŞAŞTI GALİBA
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