27 kiloluk dev akyayı böyle avladı

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.