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Haberler Galeri Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 18 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), 27 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 50 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, dev balığı avladığı anları su altı kamerasıyla görüntüledi. Turan hayrete düştüğü o anları da anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:10
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Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını çekip sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu. Son olarak ise geçtiğimiz hafta Gökçeada açıklarında gerçekleştirdiği dalış ile trofelerine bir yenisini daha ekledi. Tüpsüz olarak 18 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 1 metre 50 santim boyunda, 27 kilogram ağırlığında akya balığını zıpkınla avladı. Turan, av görüntülerini su altı kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

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Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜ

Av anını anlatan dalgıç Müjdat Turan, "Bu kış mevsiminde Çanakkale sularında akya nasıl olur. Mevsimler şaştı galiba, yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç geldi bana. Sinarit avı için yaklaşık 18 metrelerde derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü̈ sardı. Sinarit beklerken bu trofe ile çıktım derinlerden. Deniz sürprizlerle dolu, kısmetin nerede, nasıl karsına çıkacağı belli olmuyor" dedi.

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Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

BÖYLE YÖNTEM GÖRÜLMEDİ! YILANLA BALIK TUTTU...

Ağzınız açık izleyeceğiniz bir balık yakalama taktiği pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. İşte hayrete düşüren görüntüler...

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Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.

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Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba