Dev balığı zıpkınla avladı! Görünce hayrete düştü: Mevsimler şaştı galiba

GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜ

Av anını anlatan dalgıç Müjdat Turan, "Bu kış mevsiminde Çanakkale sularında akya nasıl olur. Mevsimler şaştı galiba, yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç geldi bana. Sinarit avı için yaklaşık 18 metrelerde derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü̈ sardı. Sinarit beklerken bu trofe ile çıktım derinlerden. Deniz sürprizlerle dolu, kısmetin nerede, nasıl karsına çıkacağı belli olmuyor" dedi.

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