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227 kaçak göçmen ülkesine gönderildi

DHA
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Giriş: 19.06.2022 13:04
Türkiye'de yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenlerden 227'si, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
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