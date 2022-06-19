19 Haziran 2022, Pazar
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227 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
Türkiye'de yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenlerden 227'si, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.