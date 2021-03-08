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22 yaşındaki kadın TIR şoförü! Gülfem Zengin: Kadın isterse her mesleği yapabilir

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 10:00
Güncelleme:08.03.2021 10:10
Kadının isterse her mesleği yapabileceğini kanıtlayanlardan biri de 22 yaşındaki Gülfem Zengin oldu. Genç kadın TIR şoförü oldu. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte onun hikayesi...

O, en zor mesleklerden birini seçti. TIR şoförü oldu. 22 yaşındaki Gülfem Zengin, "bu işi sevmeyen yapamaz yapsa bile dayanamaz" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki kadın TIR şoförü 22 YAŞINDAKİ KADIN TIR ŞOFÖRÜ

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