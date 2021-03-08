- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
22 yaşındaki kadın TIR şoförü! Gülfem Zengin: Kadın isterse her mesleği yapabilir
Kadının isterse her mesleği yapabileceğini kanıtlayanlardan biri de 22 yaşındaki Gülfem Zengin oldu. Genç kadın TIR şoförü oldu. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte onun hikayesi...
O, en zor mesleklerden birini seçti. TIR şoförü oldu. 22 yaşındaki Gülfem Zengin, "bu işi sevmeyen yapamaz yapsa bile dayanamaz" ifadelerini kullandı.