22 yaşındaki kadın TIR şoförü! Gülfem Zengin: Kadın isterse her mesleği yapabilir

Kadının isterse her mesleği yapabileceğini kanıtlayanlardan biri de 22 yaşındaki Gülfem Zengin oldu. Genç kadın TIR şoförü oldu. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte onun hikayesi...

O, en zor mesleklerden birini seçti. TIR şoförü oldu. 22 yaşındaki Gülfem Zengin, "bu işi sevmeyen yapamaz yapsa bile dayanamaz" ifadelerini kullandı.