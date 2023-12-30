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2023’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu! Lahmacun tahtını kaptırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 09:33
Bir yemek sipariş platformu, Türkiye'de 2023'te en popüler olan yemek listesinin verilerini paylaştı. Geçen senenin birincisi lahmacun yerini tavuk dönere kaptırdı. Tavuk döneri sırasıyla; burger, lahmacun, pizza, çiğ köfte, tost ve Adana kebap takip etti, Burger ve pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken Çiğ köfte ve tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.
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