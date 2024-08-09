09 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
2021 yılında sel felaketini yaşayan Kastamonu, tersip bentleriyle sellere karşı güçleniyor
Kastamonu'da sellere sebep olan havzalarda yapılan tersip bentleri sayesinde ihtimal sel baskınlarının şiddeti azaltılacak. Proje ile ilgili konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Şu anda 30 adet tesisi 20 milyon lira harcayarak bitirdik" dedi.