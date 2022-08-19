19 Ağustos 2022, Cuma
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20 yılda otoyol ağı 2 kattan fazla arttı
Son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım altyapısında dev projler hizmete girdi. Otoyol ağı 2 kattan fazla artırarak 3 bin 633 kilometreye ulaştı. Ankara - Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı. 728 milyon lira tasarruf edildi. 2053'e kadar otoyol uzunluğu 8 bin kilometre hedefleniyor.