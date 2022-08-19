20 yılda otoyol ağı 2 kattan fazla arttı

Son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım altyapısında dev projler hizmete girdi. Otoyol ağı 2 kattan fazla artırarak 3 bin 633 kilometreye ulaştı. Ankara - Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı. 728 milyon lira tasarruf edildi. 2053'e kadar otoyol uzunluğu 8 bin kilometre hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN