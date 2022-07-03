03 Temmuz 2022, Pazar
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması! İşte kontenjan listesi ve taban puanlar | Hangi branşlarda ne kadar kontenjan dağılımı yapıldı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin hangi branşlarda ne kadarlık kontenjan dağılımı yapıldığını açıkladı. MEB'in 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.