28 Haziran 2021, Pazartesi
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2 milyar dolarlık miras kavgası! Yeni bir dava açıldı
Selçuk Ecza Holding'in varisleri arasında patlak veren miras kavgası devam ediyor. 2 milyar dolarlık miras kavgasında kayyum atanması istenen holdingde son perde aralandı. Holdingle birlikte 6 şirketin 4 ay önceki genel kurulunda alınan kararların iptali istemiyle yeni bir dava açıldı.