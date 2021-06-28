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2 milyar dolarlık miras kavgası! Yeni bir dava açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2021 09:33
Selçuk Ecza Holding'in varisleri arasında patlak veren miras kavgası devam ediyor. 2 milyar dolarlık miras kavgasında kayyum atanması istenen holdingde son perde aralandı. Holdingle birlikte 6 şirketin 4 ay önceki genel kurulunda alınan kararların iptali istemiyle yeni bir dava açıldı.
2 milyar dolarlık miras kavgası!
2 milyar dolarlık miras kavgası!
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