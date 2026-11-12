Sağlık Bakanı Memişoğlu A Haber'de uyardı! COP31 Zirvesi'nden dünyaya çağrı: "Kazanç ve hırs uğruna dünyayı ve sağlığımızı feda etmeyelim"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Zirvenin Türkiye'nin organizasyon gücünü, dostluğun ve barışın tarafındaki duruşunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, çevre ve iklim meselesinin doğrudan insan sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlığa yönelik mesajlarına dikkat çeken Memişoğlu, kazanç hırsı uğruna gezegenin ve sağlığın tahrip edilmemesi gerektiğini belirterek küresel uyanış çağrısı yaptı.