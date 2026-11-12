İngiltere'de casusluk şoku: ABD askeri Rusya'ya bilgi mi sızdırdı?

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri hattında uluslararası casusluk krizi patlak verdi. Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle 41 yaşındaki bir Amerikan askeri İngiltere'de gözaltına alındı. İngiliz polisi, Amerikan Kara Kuvvetleri mensubu askere yönelik soruşturmanın ABD ordusu ve FBI desteğiyle derinleştirildiğini duyururken, şüphelinin Londra'daki bir polis merkezinde sorgusu sürüyor. Londra'yı sarsan dev operasyonun perde arkasını A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.