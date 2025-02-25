25 Şubat 2025, Salı
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2. Cihantimur vakası! Genç Muhammet’i öldüren sürücü kaçtı
İstanbul'un Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı. Muhammet Gürcan Koçak isimli gence arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçak yaşamını yitirdi araç sürücüsü ise kaçtı.