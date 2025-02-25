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2. Cihantimur vakası! Genç Muhammet’i öldüren sürücü kaçtı

2. Cihantimur vakası! Genç Muhammet’i öldüren sürücü kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 09:09
İstanbul'un Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı. Muhammet Gürcan Koçak isimli gence arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçak yaşamını yitirdi araç sürücüsü ise kaçtı.
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2. Cihantimur vakası! Genç Muhammet’i öldüren sürücü kaçtı
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