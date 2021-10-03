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194 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti | Sağlık Bakanı Koca 3 Ekim Pazar gününe ait tabloyu açıkladı

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Giriş: 03.10.2021 20:42
Güncelleme:03.10.2021 20:42
Son dakika haberi: Son 24 saatte 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 4 kişi sağlığına kavuştu. 3 Ekim 2021 - Pazar gününe ait Kovid-19 tablosunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 351 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 351 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194 oldu. Bir günde toplam 348 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 4 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

"TEDBİRLERE DAHA BÜYÜK BİR CİDDİYETLE UYMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" dedi.

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