24 Mayıs 2022, Salı
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18 yıldır aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Zanlılardan tüyler ürperten itiraflar
18 sene önce kayıp ilanı verilerek aranan Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. İlk mahkeme görülürken, tutuklu zanlıların ifadeleri dehşete düşürdü. Canpolat'ın eski eşi, başından geçenleri ''Yatak odasında yatmak üzereydim. Ruhi'nin yanında 3 kişi vardı. Ellerimi bağlayıp bana tecavüz ettiler. Üçüncü şahıs ‘Kocan, seni bunlara satmış’ dedi. '' sözleriyle anlattı. Cevdet Ş. cinayete kurban giden Canpolat’ı Temur’un bıçakladığını, sesi çıkmasın diye de kravatla boğazını sıktıklarını itiraf etti.