18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! Vaka sayılarında endişelendiren yükseliş |Video

18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! Vaka sayılarında endişelendiren yükseliş |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 20:02
Güncelleme:18.05.2021 20:02
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 Salı günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? Vakalarda düşüş devam ediyor mu? İşte vakalardaki son durum...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 18 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 937 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı.

18 MAYIS 2021

Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.

17 MAYIS 2021

16 MAYIS 2021

15 MAYIS 2021

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı
18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı
Yağmura hazırlıksız yakalandılar! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Yağmura hazırlıksız yakalandılar! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Son dakika: Enerji tesisinden alevler yükseldi |Video
Son dakika: Enerji tesisinden alevler yükseldi |Video
Şaşkına çeviren olay! Aniden..
Şaşkına çeviren olay! Aniden..
İstanbul Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın
İstanbul Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın
İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi
Namazda etmediğini bırakmadı
Namazda etmediğini bırakmadı
En çok manda İstanbul'da
En çok manda İstanbul'da
Polisi görünce kaçsalar da nafile!
Polisi görünce kaçsalar da nafile!
Hurafeler uğruna tarihi yok ediyorlar! Dinamit patlatıp duvardan söktüler
Hurafeler uğruna tarihi yok ediyorlar! Dinamit patlatıp duvardan söktüler
Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...
Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi!
Daha Fazla Video Göster