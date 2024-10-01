161 yıllık fener 5 nesildir Çilesiz ailesine emanet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5 nesildir Çilesiz ailesi tarafından bakımı yapılan fener, Karadeniz’deki denizcilerimizin adeta pusulası olmuştur” dedi.

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