-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
16 yaşındaki kızıyla görüşen 20 yaşındaki genci baba bıçaklayarak öldürdü
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

16 yaşındaki kızıyla görüşen 20 yaşındaki genci baba bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasında cinayetin, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından işlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullanılan bıçağın yerini jandarmaya gösterdiği, bıçağın ormanlık alanda taşın altında bulunduğu bildirildi.

Önceki Video
Sakarya'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü
Sakarya'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü
Bursa İnegöl'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralı
Sonraki Video
Bursa İnegöl'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar