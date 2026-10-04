16 yaşındaki kızıyla görüşen 20 yaşındaki genci baba bıçaklayarak öldürdü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasında cinayetin, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından işlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullanılan bıçağın yerini jandarmaya gösterdiği, bıçağın ormanlık alanda taşın altında bulunduğu bildirildi.