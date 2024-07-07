15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz’un hikayesi

15 Temmuz'un ardından geride pek çok kahramanlık hikayesi kaldı. O gece şehadet şerbeti içen isimlerden biri de 35 yaşındaki Fahrettin Yavuz'du. İki çocuk babası Yavuz, o hain kalkışmada Harbiye'de şehit düştü. Fahrettin Yavuz'un kahramanlık öyküsünü, ağabeyi Fuat Yavuz'dan dinledik.

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