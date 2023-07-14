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15 Temmuz gecesi hainler karşı durup şehit olan İbrahim Yılmaz’ın eşi A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 12:07
Güncelleme:14.07.2023 12:42
Darbeci FETÖ’cülere 15 Temmuz’da vücudunu siper eden ve vatan için canını veren isimlerden biri de İbrahim Yıldız’dı. Saraçhane’de vatanı için canını hiçe sayan şehit İbrahim Yıldız’ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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