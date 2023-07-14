15 Temmuz gecesi hainler karşı durup şehit olan İbrahim Yılmaz’ın eşi A Haber’e konuştu

Darbeci FETÖ’cülere 15 Temmuz’da vücudunu siper eden ve vatan için canını veren isimlerden biri de İbrahim Yıldız’dı. Saraçhane’de vatanı için canını hiçe sayan şehit İbrahim Yıldız’ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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