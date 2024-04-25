112 çalışanı Nuri Taşçı nöbet bitişinde vefat etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde nöbetini teslim eden 112 çalışanı Nuri Taşçı aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahaleye rağmen Nuri Taşçı yaşamını yitirdi.

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