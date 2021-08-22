11 kepçenin olduğu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi

Manisa Akhisar‘da kepçe operatörlüğü yapan damat, 11 kepçenin oluşan düğün konvoyu ile gelin aldı. Tuhaf görüntüler oluşturan kepçe konvoyunu fark eden vatandaşlar hayrete düştü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörü Okan Uslu'nun düğün konvoyu, meslektaşlarının ilginç sürpriziyle gülümseten görüntüler oluşturdu. Evlenen Okan (27) ve Sinem (22) çiftinin düğün konvoyunda, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçesi yer aldı. Damat Okan Uslu, düğününün değişik olması için arkadaşları ile 11 kepçeyi süsleyerek Sinem gelini almaya gitti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, konvoya alkışlarla destek verdi.

Konvoydaki kepçe operatörleri yolda yaptıkları şovlarla da ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca Akhisar sokaklarında dolaşan konvoy damat evine gelinmesiyle sona erdi.



"UNUTULMAYACAK BİR OLAY YAŞADIK"

Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, "Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik. Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı" derken, gelin Sinem Uslu ise "Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu. Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okan ve Sinem çifti konvoyun ardından evlerinin önünde çifte telli oynadıktan sonra düğünün yapılacağı salona geçti.