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10 ilde Kovid-19 vaka sayısı arttı | Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı

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Giriş: 16.09.2021 14:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu. Vaka sayısı en çok artan 10 il ise Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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