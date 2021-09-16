10 ilde Kovid-19 vaka sayısı arttı | Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu. Vaka sayısı en çok artan 10 il ise Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.

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