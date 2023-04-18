18 Nisan 2023, Salı
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1 kişinin öldüğü komşuların silahlı kavgası cep telefonu kamerasında
Konya'da dün Ercüment Atçı'nın (30) öldüğü akrabası Hasan Lorascan'ın (31) da yaralandığı iki komşu arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan, ilk ifadesinde silahı kendisinin kullandığını söyleyen Volkan Polat'ın (34) babasını korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, 2 kişiyi babası Sadık Polat'ın vurduğu tespit edildi. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.