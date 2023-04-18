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1 kişinin öldüğü komşuların silahlı kavgası cep telefonu kamerasında

DHA
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Giriş: 18.04.2023 16:59
Konya'da dün Ercüment Atçı'nın (30) öldüğü akrabası Hasan Lorascan'ın (31) da yaralandığı iki komşu arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan, ilk ifadesinde silahı kendisinin kullandığını söyleyen Volkan Polat'ın (34) babasını korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, 2 kişiyi babası Sadık Polat'ın vurduğu tespit edildi. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1 kişinin öldüğü kavgası cep telefonu kamerasında
1 kişinin öldüğü kavgası cep telefonu kamerasında
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