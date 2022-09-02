02 Eylül 2022, Cuma
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1 gramı hayatınızı değiştirebilir! Dünyanın en değerli maddesi... 1 gram 62 trilyon dolar | İşte dünyanın en değerli maddeleri
Bir gramı ile hayatınızın değişebileceği dünyanın en değerli maddeleri arasında, madenlerden, zehirlere kadar pek çok madde bulunuyor. Bunlar hangi maddeler? İşte detaylar...