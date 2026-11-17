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Giriş Tarihi:
17 Kasım 2026 23:41
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsveç'ten Polonya'ya anında cevap!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, Hugo Larsson’un 24. dakikada attığı golle Polonya karşısında skoru 1-1’e getirdi.
Oğuz Ogeday Erdoğdu
Oğuz Ogeday Erdoğdu
ahaberinternet@ahaber.com.tr
Editör
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