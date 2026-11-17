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Giriş Tarihi:
17 Kasım 2026 23:28
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Danimarka 1-0 Norveç! Højlund perdeyi açtı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Danimarka, Rasmus Höjlund’un 11. dakikada attığı golle Norveç karşısında skoru 1-0’a getirdi.
Serhat Malkır
Serhat Malkır
ahaberinternet@ahaber.com.tr
Editör
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