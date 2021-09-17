17 Eylül 2021, Cuma
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Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de duygusal anlar! Türkiye'yi ağlattı
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında bugün yarışan Bestem-Cihan çifti gündem oldu. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.