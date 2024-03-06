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Yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin 2. tanıtımı yayınlandı! "Sen biliyordun değil mi?"

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Giriş: 06.03.2024 09:24
Atv ekranlarına yeni bir dizi olan "Yaban Çiçekleri" hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı bu yeni dizi, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor. İkinci tanıtımı da yayınlanan "Yaban Çiçekleri", izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yaban Çiçekleri dizisinin 2. tanıtımı!
Yeni dizi Yaban Çiçekleri’nin 2. tanıtımı yayınlandı!
Yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin 2. tanıtımı yayınlandı!
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