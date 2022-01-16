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Son dakika: Ünlü şarkıcıdan skandal hareket! Soğuğu bahane etti konsere çıkmadı

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Giriş: 16.01.2022 20:09
Ünlü şarkıcı soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi. Binlerce kişiyi saatlerce bekleten şarkıcıya sosyal medyada tepkilerin odak noktası oldu. İşte ayrıntılar...

Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan hayranları tepki gösterdi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti.

'HAVA SOĞUK' DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI

Ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi.

BİNLERCE SEYİRCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" dediler.

Birçok seyirci şarkıcı Manuş Baba'nın bu skandal hareketine sosyal medyadan tepki gösterdi.

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