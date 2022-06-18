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Şehit Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın vasiyeti ortaya çıktı!

DHA
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Giriş: 18.06.2022 14:43
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27), yakınlarıyla sık sık şehit olacağı konusunda konuştuğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açışında 'Amca, şehit olacağımı hissediyorum. Beni köyün mezarlığına defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda direk, üstüne bayrak asın. Mezarımın üzerine Şehitler Tepesi yazın' derdi" dedi.
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