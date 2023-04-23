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Seda Bakan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla kutladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yılı tüm ülkede kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Aralarında Demet Akalın, Alişan, Pınar Deniz, İbrahim Tatlıses’in yer aldığı birçok isimden paylaşım gelirken Seda Bakan bayramı Kahramanmaraş’taki depremzede çocuklarla kutladı. O anları takipçileriyle de paylaştı.