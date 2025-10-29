29 Ekim 2025, Çarşamba

Orhan Bey Flavius'un kardeşi Octavius'u öldürüyor
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 21:46
Kuruluş Orhan’ın ilk bölümünde Orhan Bey, Bizans komutanı Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürerek intikamını aldı. Bursa’ya yapılan sevkiyatı durdurmak için limana baskın düzenleyen Orhan Bey, tüm sevkiyatı ateşe verdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahne sonrası izleyiciler, “Flavius şimdi ne yapacak?” yorumlarıyla diziyi gündemin zirvesine taşıdı.
