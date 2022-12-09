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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 oldu! "Çocuğu utandırmışlar"

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Giriş: 09.12.2022 12:35
O Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'nun yeni yaşını kutladı. Petekkaya ailece yaptıkları kutlamadan görüntüler paylaşırken videoda Cem Cano'nun ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Cem Cano'yu görenler "Çocuğu utandırmışlar", "Çocuk pek memnun değil gibi" yorumlarında bulundu.
O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar
O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 oldu! "Çocuğu utandırmışlar"
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