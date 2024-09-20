Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Oğlu tutuklandı, gelini gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programından bir cinayet daha çözüldü. 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

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