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Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Oğlu tutuklandı, gelini gözaltında

Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Oğlu tutuklandı, gelini gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 20:09
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programından bir cinayet daha çözüldü. 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.
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Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Oğlu tutuklandı, gelini gözaltında
Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Oğlu tutuklandı, gelini gözaltında
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