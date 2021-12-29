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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! Albay kocam tutsak...

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Giriş: 29.12.2021 16:10
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan çarpıcı iddialar güdem oldu. Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı. Müge Anlı'nın sunduğu programda tarafların iddiaları kafaları karıştırdı.
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! Albay kocam tutsak...
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! Albay kocam tutsak...
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