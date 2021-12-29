29 Aralık 2021, Çarşamba
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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! Albay kocam tutsak...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan çarpıcı iddialar güdem oldu. Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı. Müge Anlı'nın sunduğu programda tarafların iddiaları kafaları karıştırdı.