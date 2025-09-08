08 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Televizyon Videoları Milyoner'de coğrafya sorusu ekrana kilitledi! Türkü performansıyla Oktay Kaynarca’yı mest etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 01:21
Güncelleme:08.09.2025 09:54
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 7 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde 18 yaşındaki yarışmacı Sami Yusuf Demir, geceye damga vuran başarısı ve güzel sesiyle 300 bin TL değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan, "Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili, yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?" soruda uzun bir süre şıklar arasında kaldıktan sonra cevabını verdi. İşte Milyoner'de yaşananlar...
