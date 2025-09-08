Milyoner’de coğrafya sorusu ekrana kilitledi! Türkü performansıyla Oktay Kaynarca’yı mest etti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 7 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde 18 yaşındaki yarışmacı Sami Yusuf Demir, geceye damga vuran başarısı ve güzel sesiyle 300 bin TL değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan, "Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili, yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?" soruda uzun bir süre şıklar arasında kaldıktan sonra cevabını verdi. İşte Milyoner'de yaşananlar...

