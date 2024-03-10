Kur'an'da 31 kere geçen o sure! Kim Milyoner Olmak İster'e Rahman Suresi geceye damga vurdu... Yarışmacı heyecanına yenik düştü

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi. Yarışmaya katılan 44 yaşındaki Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde rahmet ve bereket Ramazan ayının manevi atmosferine uygun "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? sorusu çıktı. Soru karşısında heyecanına yenik yarışmacı verdiği cevabı ile büyük pişmanlık duyarak, "Keşke biraz daha düşünseydim" dedi. Soruya mantık yürüten ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu verdiği yanıtla geceye damga vurdu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN