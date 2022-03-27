Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada

Mersin’in Erdemli ilçesinde başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Genç kız çantasıyla köpeklerden korunmaya çalışırken yere düştüğü sırada bir araç sürücüsü yardımına yetişerek, hayvanları korna ile korkutup uzaklaştırdı. Yaşanan saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.