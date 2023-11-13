Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tarihinde ilk defa bu akşam 13. soru yani 5 milyon değerindeki soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon oldu. 5 milyonluk soruyu ise ilk kez Eyüp İşler açtırdı. Yarışmacıya ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasında olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusu soruldu. İşte cevabı...