13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2023 00:50
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tarihinde ilk defa bu akşam 13. soru yani 5 milyon değerindeki soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon oldu. 5 milyonluk soruyu ise ilk kez Eyüp İşler açtırdı. Yarışmacıya ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasında olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusu soruldu. İşte cevabı...
İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı
İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı
Milyoner’e damga vuran Filistin sorusu
Milyoner'e damga vuran Filistin sorusu
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ’Filistin’ sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu!
Yunus Emre’den Cerkutay’a ders
Yunus Emre’den Cerkutay’a ders
Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu
Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
YSK 13’üncüsü ikinci soruda...
YSK 13'üncüsü ikinci soruda...
Duygularını A Haber’e anlattı
Duygularını A Haber’e anlattı
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku
Bergüzar Korel ve çocuklarının ev halleri güldürdü
Bergüzar Korel ve çocuklarının ev halleri güldürdü
’Kim Milyoner Olmak İster?’ daha çok kazandıracak
'Kim Milyoner Olmak İster?' daha çok kazandıracak
Daha Fazla Video Göster