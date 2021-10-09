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Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden anlar! “Şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı...

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Giriş: 09.10.2021 00:46
Güncelleme:09.10.2021 00:49
Atv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda yarışmacılar sorular karşısında ter döktü. Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı. “Pisa Kulesi nerededir?” sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de salonun buz kestiği o anlar…

8 Ekim 2021 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster" programının yeni bölümünde, her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar sorular karşısında ter döktü.

Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı.

"Pisa Kulesi nerededir?" sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu.

İşte yarışmacının şoke olduğu anlar...

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