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Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden anlar! O soruyu bilemeyince gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! O soruyu bilemeyince gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 01:32
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökaydin'ın karşısına çıkan alfabe sorusunda verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'dan ise tavsiye gecikmedi. İşte şoke eden o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden anlar! O soruyu bilemeyince gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar!
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