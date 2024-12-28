Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden anlar!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökaydin'ın karşısına çıkan alfabe sorusunda verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'dan ise tavsiye gecikmedi. İşte şoke eden o anlar...