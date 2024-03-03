04 Mart 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster’de "kış" sorusu damga vurdu! Yarışmacı o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar.
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi. Yarışmaya katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü mezunu Cansu Şahin'in karşısına "Sonbaharla İlkbahar arasındaki soğuk mevsim" hangisinin sözlük tanımında geçer? sorusu çıktı. Yarışmacı, karşısına çıkan ikinci soru karşısında heyecanlanınca seyirci joker hakkını kullanması izleyicileri ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile bir hayli şaşırttı. İşte İşte hayrete düşüren anlar....