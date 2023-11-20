20 Kasım 2023, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekranları başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta olduğu gibi Milyoner'de yine geceye damga vuran anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Beril Çavuş, sorulara verdiği cevaplarla ve enerjisiyle tüm ilgiyi üzerine çekerken ikinci baraj sorusuna geldiği anda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!