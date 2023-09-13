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'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni para ağacı ile daha çok kazandıracak

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Giriş: 13.09.2023 12:30
Güncelleme:13.09.2023 12:30
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
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