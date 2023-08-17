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Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı

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Giriş: 17.08.2023 16:51
Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden olan Gülden Karaböcek’in çorbacıda sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Karaböcek'in birçok hayranı ünlü sanatçının çorbacıda sahne almasından dolayı üzüldüklerini belirtti.
Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı
Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı
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