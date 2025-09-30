30 Eylül 2025, Salı

Gözleri KaraDeniz 5.Bölüm Fragmanı

Giriş: 30.09.2025 09:37
Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer. Osman'ın sağlık durumu karşısında şaşkına dönen aile üyeleri çaresizce beklerken, Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.
